Cruz Roja Dominicana lanza hoja de ruta para resiliencia climática y acción humanitaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cruz Roja Dominicana presentó su Política Nacional de Cambio Climático y Medio Ambiente, un instrumento que permite a la organización humanitaria planificar de manera más efectiva la prevención y el abordaje de los riesgos que enfrenta la población ante los crecientes efectos del cambio climático.

El acto fue encabezado por el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores; y el director general, Blaurio Alcántara; con la participación del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig; la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lcda. Ana Pimentel.

La actividad también contó con la participación del jefe del Clúster de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Daniel Bolaños y Nicolás Segura, oficial de Gestión de Riesgo de la IFRC y varias instituciones nacionales e internacionales que operan en la República Dominicana.

Durante su intervención, el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, destacó que el cambio climático representa uno de los desafíos más profundos de nuestra época, al afectar con mayor frecuencia e intensidad a las personas, comunidades y medios de vida, especialmente a quienes tienen menor capacidad de adaptación. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la institución con la dignidad, el bienestar y la protección de las poblaciones más vulnerables, desde su rol en la primera línea de respuesta humanitaria.

Sanz Flores señaló que esta política recoge la convicción institucional, el saber humanitario y la voluntad de la Cruz Roja Dominicana de colaborar estrechamente con el Estado, la sociedad civil y el país en su conjunto. “Seremos un actor activo y responsable en la construcción de la resiliencia climática, no solo respondiendo a los desastres, sino también previniéndolos, preparándonos ante ellos y reduciendo sus efectos”, afirmó, al destacar iniciativas como la acción anticipatoria, los sistemas de alerta temprana y las soluciones basadas en la naturaleza para la protección y restauración de los ecosistemas.

De su lado, el director general de la Cruz Roja Dominicana, Blaurio Alcántara, indicó que esta Política de Cambio Climático y Medio Ambiente consolida el compromiso de la institución de integrar la sostenibilidad ambiental como un eje transversal de toda su acción humanitaria, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades más vulnerables ante amenazas como huracanes, sequías e inundaciones. Señaló que la estrategia promueve la reducción de la huella de carbono, el uso responsable de los recursos naturales, la educación ambiental, la innovación y la articulación interinstitucional, como herramientas clave para anticipar, prevenir y responder de manera más eficaz a los impactos del cambio climático, siempre bajo el principio de “no hacer daño” y colocando a las personas y comunidades en el centro de la acción.

Destaco la necesidad de luchar contra la normalización e invisibilidad con que se asumen los riesgos y peligros del cambio climático de parte de de la comunidad ya que esto va contravía de fortalecer los recursos naturales y la biodiversidad.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del CNCCMC, Max Puig, afirmó que el cambio climático es un multiplicador de vulnerabilidades, ya que sus efectos impactan en todos los aspectos de la vida ciudadana y en los medios de vida, por lo que constituye una amenaza humanitaria estructural. Destacó que la Cruz Roja es una de las organizaciones que se encuentra en la primera línea de respuesta ante inundaciones, incendios forestales y otros eventos con alto potencial de destrucción.

Mientras que la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Pimentel, subrayó que la construcción de resiliencia frente al cambio climático se desarrolla en el día a día, a través de acciones cotidianas que incluyen la prevención, la planificación territorial y la gestión y protección de los recursos naturales.

Por su parte, el jefe del Clúster de la IFRC, Daniel Bolaños, valoró la política presentada como la traducción concreta, a nivel nacional, de los compromisos globales del Movimiento de la Cruz Roja frente a la crisis climática. Señaló que en la República Dominicana los huracanes más intensos, las lluvias extremas, las inundaciones, las sequías y la degradación ambiental no son riesgos futuros, sino realidades que ya afectan de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, costeras y rurales. En ese contexto, resaltó la importancia de la acción anticipatoria, la reducción del impacto ambiental de las operaciones humanitarias y el reconocimiento del liderazgo comunitario, así como el uso de soluciones basadas en la naturaleza para reducir riesgos, proteger medios de vida y salvar vidas.

La Estrategia de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cruz Roja Dominicana constituye una hoja de ruta para transformar la acción humanitaria en un país altamente expuesto y vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, como huracanes más potentes e impredecibles, sequías prolongadas y lluvias torrenciales con potencial de inundaciones, reafirmando el compromiso institucional de actuar de manera anticipada, solidaria y sostenible.