Quisqueya Henríquez en Madrid: exposición "El centro puede estar en todas partes’ en FITUR 2026”

La Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Alberto Cruz anunciaron la presentación en Madrid de “El centro puede estar en todas partes”, la exposición más completa dedicada a la reconocida artista cubano-dominicana Quisqueya Henríquez. El acto tendrá lugar el martes 20 de enero de 2026, a las 13:00 horas, en C Arte C: Centro Arte Complutense en el marco de celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026.

La exposición presentada por la Fundación Alberto Cruz en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el C arte C y con el apoyo del Estate de la artista, constituye la revisión más amplia de la obra de Quisqueya Henríquez presentada en Europa, coincidiendo con la celebración de FITUR 2026 y reuniendo instalaciones, videos, collages, fotografías, pinturas, esculturas y performances que recorren todas las etapas de su producción artística.

La inauguración de esta exposición queda oficialmente incorporada a la agenda del Ministerio de Turismo de República Dominicana, reconociendo su importancia estratégica para fortalecer la promoción del destino y resaltar las iniciativas que impulsan el desarrollo sectorial. La exposición, de acceso libre al público, permanecerá abierta hasta abril de 2026.

La muestra se acompañará de actividades públicas y educativas, y coincidirá con uno de los eventos culturales y profesionales más relevantes del calendario madrileño: ARCOmadrid (4–8 de marzo), feria internacional de arte contemporáneo.

La exposición propone un análisis profundo de los temas centrales que articularon la práctica de Henríquez: la ciudad como espacio de fricción simbólica, los estereotipos asociados a lo caribeño, la hibridez cultural, los modos de producción de imágenes y mercancías, así como la urgencia de conciliar el arte con una visión ecológica y social contemporánea.

Comisariada por René Morales como curador invitado junto a Isabella Lenzi y Alfonsina Martínez, Directora artística y curadora respectivamente de la Fundación Alberto Cruz, esta presentación busca fortalecer la proyección internacional de la artista y consolidar un puente cultural entre el Caribe, América Latina y Europa, con Madrid como punto estratégico para su difusión en el circuito artístico global.

Con esta exposición, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Alberto Cruz consolidan su colaboración institucional y su compromiso con proyectos culturales de interés público, que contribuyen al diálogo entre el ámbito académico, la creación artística contemporánea y la sociedad.

Acerca de Quisqueya Henríquez

Quisqueya Henríquez nació en La Habana, Cuba, en 1966. Radicada durante gran parte de su vida en la República Dominicana, Henríquez desarrolló una obra multidisciplinaria que abarca medios como la instalación, el video, la fotografía, la escultura, el collage y el

performance. Su trabajo se caracteriza por una investigación sobre las nociones de identidad, género y cultura visual desde una perspectiva caribeña y poscolonial. Henríquez abordó con ironía y lucidez los imaginarios tropicales y caribeños, la historia del arte occidental y las tensiones entre lo local y lo global. A lo largo de su carrera expuso en instituciones como el Bronx Museum of the Arts (Nueva York), Pérez Art Museum (Miami), Museo del Barrio (Nueva York), Museo Tamayo (Ciudad de México) y el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, entre otros. Fue una figura central en la escena artística dominicana y caribeña, y una de las voces más potentes en la crítica de los discursos hegemónicos del arte contemporáneo.

Sobre la Fundación Alberto Cruz

La Fundación Alberto Cruz es una organización sin ánimo de lucro creada con la misión de promover el arte y la cultura de República Dominicana y su diáspora mediante el apoyo, la investigación, preservación y difusión de la producción de sus artistas y agentes culturales. Su objetivo es fomentar los procesos de creación, el intercambio de saberes, el pensamiento crítico y la apreciación del arte en República Dominicana a través de exposiciones, programas públicos y publicaciones, entre otras actividades.

A nivel global, la Fundación busca fortalecer y ampliar la presencia de artistas y agentes culturales dominicanos en la escena artística internacional, promoviendo una visión profunda y diversa de su producción.