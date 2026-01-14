Calentamiento global: 11 años récord y la Antártida vive su año más cálido

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Esta ausencia de nuevos récords no significa en absoluto que la tendencia se haya invertido. Los últimos 11 años son los 11 más cálidos jamás registrados desde que se iniciaron los registros. Una clara señal de la aceleración del calentamiento global.

Otro indicador especialmente preocupante: por primera vez en un periodo de tres años consecutivos, la temperatura media mundial ha superado en más de 1,5 °C el nivel preindustrial, umbral simbólico fijado por el Acuerdo de París.

El año más cálido para la Antártida

Sin embargo, los efectos del calentamiento no han sido uniformes en todas las regiones del planeta. En las zonas tropicales, las anomalías de temperatura han sido menos pronunciadas que en 2023 y 2024 debido a la ausencia de fenómenos naturales con efecto de calentamiento. “Esto refleja un período sin fenómenos fuertes de El Niño o La Niña, o con una La Niña débil en 2025”, explica Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en Copernicus.

Por el contrario, la Antártida ha registrado el año más cálido de su historia. El pasado mes de febrero, la extensión acumulada del hielo marino de ambos polos cayó a su nivel más bajo desde que se iniciaron las observaciones satelitales a finales de la década de 1970.

Según Copernicus, este calentamiento se debe principalmente a las actividades humanas, en particular a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se reducen, el límite oficial y sostenible de +1,5 °C podría superarse a finales de la década, es decir, unos 10 años antes de lo previsto inicialmente. “La urgencia de la acción climática nunca ha sido tan importante” declaró Mauro Facchini, jefe de la unidad Copernicus, en una rueda de prensa.