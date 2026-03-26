Cruz Roja movilizará 100 mil voluntarios en Semana Santa

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Genesis De La Cruz

Especial para Hoy

La Cruz Roja Dominicana (CRD) dio a conocer ayer el operativo de asistencia y prevención que implementará durante la Semana Santa 2026, denominado “Conciencia por la vida”, que contará con la participación de más de 10,000 voluntarios, entre ellos médicos, enfermeras, técnicos, analistas y brigadistas especializados, que estarán distribuidos en 628 puestos de socorros, donde 422 estarán ubicados en carreteras, 75 en playas, y 131 en ríos y barniarios habilitados.

La detalles fueron ofrecidos por el encargado de Socorro y Emergencias, Bruno Benítez, quien dijo que las labores abarcarán 156 localidades del país, distribuidas en las diferentes provincias y el Distrito Nacional.

Durante la presentación del plan, que forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de las acciones coordinadas por el Estado para proteger a la población durante el asueto que inicia el día 2 de abril, el director general de la institución, Braulio Alcántara, destacó que la CRD ha dispuesto los recursos para prevenir los accidentes y brindar asistencia. Para ello, indicó, habrá 5 bancos de sangre y más de 100 ambulancias disponibles.

Por su parte, la encargada de Socorro y Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Dominicana, Altagracia Capellán, comunicó que la entidad tiene un plan con líneas estratégicas para la fase prevención y de respuestas para las emergencias. Además, expresó sentirse confiada en que la población asumirá el mensaje central para preservar vidas y destacó el esfuerzo y dedicación de quienes participan en el operativo.

Para el cierre de la actividad el director general, exhortó a la población a atender a las recomendaciones de prevención emitidas por los organismos de socorro y a mantener la responsabilidad en las actividades de la Semana Santa. Igualmentehizo entrega de los equipos necesarios a los voluntarios que participarán del operativo.

Enfatizó el compromiso de la Cruz Roja de seguir trabajando de manera organizada junto a las autoridades y organismos correspondiente para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante esta Semana Mayor y señaló que el plan es el resultado de una planificación estratégica orientada a la movilización de voluntarios en todo el país.