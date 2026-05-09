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La Cuaba se levanta: vecinos se reúnen contra relleno sanitario

Los organizadores señalaron que la concentración busca enviar un mensaje claro a las autoridades municipales y ambientales sobre el impacto que podría tener la obra

Los organizadores señalaron que la concentración busca enviar un mensaje claro a las autoridades municipales y ambientales sobre el impacto que podría tener la obra

Los organizadores señalaron que la concentración busca enviar un mensaje claro a las autoridades municipales y ambientales sobre el impacto que podría tener la obra

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Este sábado, decenas de habitantes de la comunidad de La Cuaba comenzaron a reunirse en el punto de encuentro establecido para expresar su rechazo a la instalación de un relleno sanitario en la zona. Aunque la manifestación aún no ha iniciado formalmente, la presencia de los comunitarios refleja la creciente preocupación por los posibles efectos ambientales y sociales del proyecto.

Los organizadores señalaron que la concentración busca enviar un mensaje claro a las autoridades municipales y ambientales sobre el impacto que podría tener la obra en la salud de las familias, las fuentes de agua y la producción agrícola local.

Con pancartas y consignas, los residentes esperan dar inicio a la marcha en las próximas horas, reafirmando su compromiso de defender el entorno y exigir alternativas sostenibles para el manejo de los desechos sólidos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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