¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se desplegarán por Navidad y Año Nuevo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional lanzó la mañana de este miércoles el operativo preventivo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, cuyo “objetivo fundamentar” es garantizar que estas festividades navideñas se desarrollen en un ambiente de paz, seguridad y convivencia pacífica.

Como parte del operativo, según indicó el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la institución del orden, a partir de hoy se desplegarán más de 22 mil agentes policiales, quienes contarán con el apoyo de más de cinco mil miembros de las Fuerzas Armadas.

“Estamos desplegando la cantidad de 22,794 miembros de Policía, y contaremos con el apoyo de más de cinco mil miembros de las Fuerzas Armadas, al servicio directo de la seguridad ciudadana”, aseguró Guzmán Peralta.

Asimismo, el funcionario señaló que “este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la presencia policial en espacios públicos, zonas comerciales, avenidas, áreas residenciales, terminales de transporte y destinos turísticos”.