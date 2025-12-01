Operativo por festividades navideñas: en las calles habrá el doble de agentes que en 2024

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Para las festividades navideñas 2025, el Gobierno adelantó la cantidad de agentes policiales en las calles del país será el doble que la registrada en el año 2024, con el propósito de prevenir no solo el crimen sino también el auge del conflicto social que suele presentarse para estas fechas.

Durante su participación en La Semanal con la Prensa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, acotó que la medida se debe que se agregarán a la lista los nuevos agentes recién graduados dentro de la reforma a la Policía Nacional.

Raful indicó que el lanzamiento del operativo por Navidad y Año Nuevo se hará el miércoles 03 de diciembre, en el Palacio de la Policía Nacional.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía.

En ese sentido, alentó a la ciudadanía a “disfrutar con comedimiento y responsabilidad, para poder, entre todos, garantizar una mayor convivencia”.

La titular de Interior y Policía no precisó la cantidad de policías que patrullarán las calles desde el miércoles como parte del plan preventivo.

En el 2024 el Gobierno anunció que más de 19 mil agentes (15 mil de la Policía y 4 mil las Fuerzas Armadas) se integraron a las labores de seguridad.

Este lunes, la ministra informó que, según el mapa de calor delictivo, la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 8.08, con 28 provincias por debajo de un dígito y solo 6 por encima