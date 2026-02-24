Cuarteles PN tendrán fiscalización desempeño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades presentaron ayer el nuevo Sismap (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) Seguridad Ciudadana, que fiscalizará el desempeño de los 716 destacamentos, pero que en una primera etapa trabajará en 57.

Será medido planificación, procesos, control interno, gestión de recursos humanos, transparencia y documentación.

Una nota expresa que brindará asistencia técnica especializada a cuatro cuarteles de alto impacto: Ensanche Naco, Zona Colonial y Los Mina, Gran Santo Domingo y Santiago Centro.

Expone que es una iniciativa del Ministerio de Administración Pública, el de Interior y Policía y el cuerpo del orden y permitirá evaluar, impulsar, mejora y fortalecer la capacidad institucional del Estado en materia de protección a la población.

Indica que en la reunión de seguimiento de la Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader; los ministros Sigmund Freund y Faride Raful, junto al director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, firmaron la resolución que oficializa el funcionamiento de la plataforma.

Expone que las 57 estaciones priorizadas representan la totalidad de la estructura operativa regional, tres destacamentos por cada una de las 19 regionales.

El texto expresa que la herramienta nace con el propósito de contribuir a la reforma policial, como un instrumento estructurado para organizar, medir y dar seguimiento al desempeño de la Policía Nacional. “Esto dentro del proceso integral”.