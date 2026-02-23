La Policía en las calles, "para prevenir cualquier hecho que altere la paz social", por apagón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional activó de manera inmediata su protocolo de prevención y contingencia ante el apagón nacional, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos para garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los bienes y el mantenimiento del orden público.

La medida se ejecuta en cumplimiento de los lineamientos estratégicos dispuestos por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la institución, quien instruyó el fortalecimiento del patrullaje preventivo y la vigilancia focalizada en zonas comerciales, entidades bancarias, plazas comerciales, estaciones del Metro y del Teleférico, así como en áreas previamente identificadas como vulnerables.

En ese contexto, el director central de Prevención, general Ernesto Garcia Rodríguez, exhortó a los agentes apostados en el Palacio Policial y en las distintas dependencias operativas a cumplir estrictamente las directrices impartidas, redoblando la supervisión y el control territorial para prevenir cualquier hecho que altere la paz social durante la contingencia.

Zonas cubiertas

Como parte del despliegue preventivo, bancos, entidades financieras y establecimientos comerciales ubicados en la Zona Colonial, la avenida México y otros corredores estratégicos permanecen bajo custodia policial permanente.

De igual forma, se ha garantizado cobertura total en las entidades bancarias situadas en las avenidas Mella, Duarte, Independencia e Isabel La Católica, así como en los puntos correspondientes al Departamento C-9 en la Zona Colonial.

Estas acciones incluyen patrullaje móvil, presencia fija en áreas de alta concentración de personas y coordinación directa con representantes del sector comercial y financiero, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y disuadir cualquier intento delictivo.

Supervisión continua

De manera paralela, el mayor general Cruz Cruz ha encabezado personalmente recorridos de supervisión en distintos sectores del Gran Santo Domingo, incluyendo la prolongación 27 de Febrero y la avenida Tiradentes, donde evaluó el despliegue operativo y reiteró a los agentes la importancia de mantener una presencia activa, visible y cercana a la comunidad.

Asimismo, inspeccionó el dispositivo de seguridad en la intersección de la avenida Duarte con París, una de las zonas comerciales de mayor dinamismo, donde sostuvo intercambios con ciudadanos y comerciantes, a quienes reafirmó el compromiso institucional de mantener un servicio preventivo constante y eficaz.

Posteriormente, el alto oficial se trasladó a la Dirección Regional Santo Domingo Norte (Z-46), dando seguimiento directo a las acciones implementadas en esa demarcación y verificando el cumplimiento de las disposiciones estratégicas emitidas.

Con estas medidas, la Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con anticipación, coordinación y firmeza ante situaciones excepcionales, garantizando la protección integral de la población y la preservación del orden público en todo el territorio nacional.