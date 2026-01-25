Dajabón recibe modernización escolar: nueva cancha y aulas benefician a más de 100 estudiantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dajabón.— El presidente Luis Abinader, inauguró este domingo el techado de la cancha y las aulas del Nivel Inicial de la Escuela Francisco Javier Ureña Canela, en la provincia Dajabón, una obra que fortalece la infraestructura educativa y contribuye a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en esta demarcación fronteriza, beneficiando a más de cien estudiantes.

Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D’ Óleo Ramírez, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó que estas nuevas instalaciones representan un paso significativo en el fortalecimiento del Nivel Inicial y en la creación de ambientes escolares dignos para la primera infancia.

Asimismo, señaló que invertir en infraestructura educativa es invertir en el futuro del país, al sentar bases sólidas para una educación de calidad desde los primeros años, y expresó el agradecimiento institucional al presidente de la República por el respaldo sostenido a la transformación del sistema educativo mediante políticas públicas y obras orientadas a garantizar una educación digna y de calidad.

Aulas de nivel inicial

La inversión destinada a la construcción del techado de la cancha ascendió a RD$ 24,913,226.57, mientras que la edificación de las aulas del Nivel Inicial contó con una inversión de RD$15,504,663.87, para un monto total de RD$ 40,417,890.44.

Además del techado de la cancha y las cuatro aulas del Nivel Inicial, la obra incluyó la construcción de dos baños, dos cocinas y un área de juegos, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de escolaridad.

En representación de los estudiantes, Lismairy Massiel Ferreras Pichardo expresó su agradecimiento a las autoridades, al destacar que las nuevas instalaciones permiten aprender con mayor alegría y favorecen el cuidado del cuerpo y la mente, constituyendo un espacio donde se comienzan a construir sueños.

En el acto participaron la gobernadora provincial, Severina Gil Carrera; el senador Ney Rodríguez; el alcalde municipal, Santiago Riverón; el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; la directora regional de Educación 13, Ana Antonia Jiménez; la directora del Distrito Educativo 13-04, Ana Margarita López; la directora del centro educativo, Rosa Leocadia Pacheco, así como los diputados Daritza Zapata y Tony Bengoa.