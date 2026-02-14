La banca abre más sus puertas a marginados

Creado: Actualizado:

Tiene particular significación en un país en el que el sector informal (56%) es más grande que el que opera bajo regulaciones el que el pasado año creciera notablemente la concesión de créditos bancarios a simples asalariados y a ciudadanos que generan ingresos sin estatus empresarial grande desde múltiples desempeños como comerciantes detallistas, técnicos y profesionales independientes. Carecer del rigor de las patentes, de títulos de propiedad o eximirse de constituirse en compañías por acciones, preferiblemente con “capitales suscritos y pagados”, va gradualmente dejando de ser una especie de desnudez de capacidad de pago que niega acceso al sistema financiero, lo que seguramente irá reduciendo su campo de acción a la usura.

Esa que sin contemplaciones suele succionar buena parte de ganancias a negocios de diferentes niveles y naturaleza situados fuera del marco regulador y sin reconocimiento institucional para beneficiarse de la categoría de sujetos de crédito y de contribuyentes legitimados para todos los fines. Se huye xageradamente del sistema recaudador por un temor injustificado al Fisco que no es tan feroz como lo pintan y del cual se libran con facilidad las grandes razones sociales cuando sus números no cuadran y con frecuencia se les permite declarar pérdidas, reales o inventadas. Total, la evasión del ITEBIS del año pasado estuvo cerca del 50% del potencial que tocaba entregar al Estado, una sospechosa omisión de los agentes de retención colocados en la formalidad que es el único ámbito privado sobre el cual funcionan los cálculos impositivos.

El año pasado la banca múltiple captó de clientes que dejaron atrás las sombras del desconocimiento de sus existencia para todos los fines legales RD$, 9,100, millones en un incremento de su acceso al sistema financiero de un 9.6%. Ya hoy los profesionales liberales, autónomos, independientes y situados fuera del elitismo deben a la banca centenares de millones de pesos con muy baja morosidad. Incluso, las asociaciones de ahorros y préstamos, auspiciadoras de que muchas familias de recursos modestos se conviertan en propietarias de sus viviendas, son las que más aceptan clientes convencionalmente informales.