Torres, drones y vigilancia 24/7: así funciona la verja perimetral inteligente

La Verja Perimetral Inteligente Fronteriza combina infraestructura física, tecnología de vigilancia y un despliegue militar permanente para reforzar el control y la seguridad en la frontera entre República Dominicana y Haití.

Durante un recorrido encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y otras autoridades, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó los principales componentes que integran esta obra, considerada prioritaria para la seguridad nacional.

El proyecto incluye torres de vigilancia, carreteras de patrullaje, iluminación solar, sistemas de cámaras, fibra óptica y radiofrecuencia, además del uso de drones autónomos, lo que permite una supervisión constante de la zona fronteriza.

Todos estos sistemas son monitoreados desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las Fuerzas Armadas, garantizando vigilancia continua las 24 horas del día.

Según explicó el ministro Fernández Onofre, la integración de estos elementos ha permitido reducir de manera significativa el tráfico ilícito de mercancías, armas, drogas e indocumentados, así como delitos como el robo de vehículos, motocicletas y ganado en áreas fronterizas.