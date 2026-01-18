Danilo Medina advierte sobre debilitamiento institucional y ausencia de proyecto nacional

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El expresidente de la República, Danilo Medina, cuestionó la conducción del país por parte del actual Gobierno, asegurando que ha perdido la capacidad de orientar el rumbo institucional.

“El Gobierno ha perdido el rumbo de la dirección del Estado Dominicano”, expresó Medina , destacando que la administración actual carece de una estrategia clara para enfrentar los problemas económicos y sociales que afectan a la población..

Medina insistió en que la falta de planificación y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. “La gente siente que no hay dirección, que no hay un proyecto de país”, agregó.

El PLD ha reiterado que continuará denunciando lo que considera errores de gestión y falta de rumbo del Gobierno, mientras prepara su estrategia política de cara a los próximos procesos electorales.