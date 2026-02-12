Debate gira en torno a “mote” pone MP a caso Jean Alain y compartes

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Antes de que el Ministerio Público pudiera iniciar la lectura de la acusación, volvió a ser aplazado ayer por quinta ocasión, el juicio de fondo seguido al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y compartes, a los fines de dar oportunidad a las defensas de presentar de manera oral y resumida, todos los incidentes, de hasta 350 páginas, que habían depositado.

La magistrada Claribel Nivar, quien preside el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, dijo que daban apertura a la fase incidental para “legitimar y garantizar el debido proceso de tutela judicial efectiva” y que conforme al principio que rige el juicio, únicamente responderán lo que se planteen de manera oral.

Los primeros en incidentar fueron las defensas del exencargado de la división de Compras, Jonnathan Loanders Medina Reyes, de la PGR y del técnico del mismo departamento, Francisco Ramírez Moreno, quienes arremetieron contra el MP por alegado desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le prohíbe el uso del mote o sobrenombre “Medusa” para el proceso que se les sigue en los tribunales.

Los abogados Enrique Vallejo y Carlos Julio Martínez pidieron al tribunal que declare la nulidad del proceso, argumentando que un expediente marcado gráficamente con un mote estigmatizante no es un expediente neutral.

“La introducción de este tipo de elementos simbólicos, de ese sobrenombre en cada aspecto transversal del escrito de acusación, compromete la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, tal como lo consagra la Constitución ”, subrayaron.Bajo esa premisa pidieron al tribunal “declarar la “nulidad absoluta” del escrito de acusación del MP “por encontrarse estructuralmente viciado…”, y vulnerar derechos fundamentales conforme a los artículos 38, 69 y 74, y supremacía constitucional,