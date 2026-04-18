“Tomará tiempo”: advierten que solución a carretera San José de Ocoa no será rápida

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La solución definitiva al socavón que afecta la carretera de San José de Ocoa no será inmediata, según advirtió la gobernadora provincial, Josefa Oliva Castillo, al explicar que las condiciones del terreno requieren estudios técnicos.

“Desde anoche estamos trabajando para poder abrir un paso y que pueda fluir con vehículos livianos. La alternativa definitiva conlleva más tiempo. Conocemos nuestras montañas. Conocemos el suelo, que no es hábil. Se requieren estudios para poder buscarle la solución definitiva”, indicó.

La funcionaria explicó que, aunque se han habilitado soluciones provisionales para permitir el tránsito limitado, los trabajos de fondo dependerán de evaluaciones más complejas.

De acuerdo con su equipo, la gobernadora se comunicó con el presidente Luis Abinader, mientras que el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Eduardo Estrella, inició las coordinaciones para definir las acciones a seguir.

Gobernadora Josefa Oliva castillo

En imágenes difundidas por las autoridades se observan grietas y el ensanchamiento del socavón, lo que evidencia el deterioro progresivo de la vía.

Castillo también resaltó el impacto que la situación tiene en la provincia, de vocación agrícola.

“Tomará tiempo”: advierten que solución carretera San José de Ocoa no será rápida

“Somos una provincia eminentemente agrícola y se necesita solucionar este tema rápido para poder sacar los productos que van todos los días al país completo”, expresó.

Rutas disponibles

Como vías de acceso, recomendaron las siguientes rutas:

Autopista Duarte: Rancho Arriba – Nizao – Ocoa

San Cristóbal: Los Cacaos – Presa de Jigüey – Tatón – Ocoa

Restricciones

Las autoridades también hicieron un llamado especial a la población:

No transitar con camiones ni equipos pesados

Evitar el paso de vehículos innecesarios

Utilizar rutas alternas para prevenir riesgos