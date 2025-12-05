Defensa de Gonzalo con nuevo tropiezo en juicio

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Una licencia médica presentada por el imputado Rafael Calderón motivó ayer un nuevo aplazamiento del caso Calamar, en momentos en que toca exponer a la defensa técnica del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que vio su intento fallido por segunda ocasión.

Ante las dificultades encontradas Laura Acosta, quien encabeza la defensa de Castillo, solicitó al tribunal adicionar un día más de la semana para audiencias, a los fines de que el proceso no se extienda más allá del tiempo previsto, y se comprometió a concluir en un día.

REACCION DE LA JUEZA

Antes de anunciar el aplazamiento de la audiencia para el 11 de diciembre en curso, la jueza del cuarto juzgado de la Instrucción Altagracia Ramírez, se pronunció sobre el retraso que por razones ajenas al tribunal tiene el proceso seguido a varios exfuncionarios imputados de supuesta corrupción administrativa.

Refirió que la audiencia preliminar del caso que tiene como principales imputados a los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, inició en mayo de este año, y que conforme al calendario consensuado por las partes “ya debió haber concluido”.

Sinembargo, dijo que eso no ha sido posible “por las distintas cuestiones que se han presentado, y ni el tribunal ni el Ministerio Pùblico han hecho oposición a ninguna de las partes en lo que es un certificado médico”.

Trascendió que el exdiputado por Azua, exsecretario técnico de la Presidencia y exsecretario de Finanzas, está muy afectado en su salud, aunque siempre asiste a las audiencias.

incumplimiento programa

La jueza recordó que las defensa ya le habían pedido al tribunal agregar días al calendario para avanzar en el orden previsto, y se aprobó. “Pero la adición de días no soluciona los problemas causados por los certificados médicos que impiden el cumplimiento del cronograma”, dijo.

Señaló que cuando se analizó la licencia de siete (7) días que le dio el Médico al imputado Calderón, en la misma se incluyen el 8 y el 9 de diciembre que ya se agregaron al calendario y que ahora no se podrán utilizar. “Entonces, no se trata de agregar otros días, se trata de cumplir el cronograma tal cual lo habíamos previsto…”, subrayó.

No receso por vacaciones

La jueza se pronunció también respecto del planteamiento de una de las defensas que alegó que la posposición de la audiencia para el 11 de diciembre en curso la perjudicaba por las vacaciones de su oficina, pretendiendo quiza que se cambiara de fecha.

La respuesta que recibió de la jueza fue la siguiente:

“los jueces no tomamos vacaciones colectivas, nosotros estamos aquí para conocer audiencia todos los días del calendario excepto los dìas feriados, y a excepción de Atención Permante...”

Agregó que el tribunalseguirá conociendo las audiencias los días en que están programadas en el calendario para el conocimiento de este proceso.

“Esto es en respeto al debido proceso, al plazo razonable al que tiene derecho cada una de las partes y que tanto enarbolan aquí cuando el tribunal les da la palabra para que se refieran a cualquiera de los pedimentos”, puntualizó.

Rechaza desglose

La jueza rechazó un pedimento de Ingrid Hidalgo, defensa de Natalia Hernández, para que el expediente de esta sea desglosado.

Dijo que en este momento del proceso hacerlo “es contrario a lo que establece el artículo 64 del la normativa procesal penal”.