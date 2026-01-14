Defensa inicia año escolar en Escuelas Vocacionales

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa, mediante la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, inició ayer de manera simultánea y en todo el país el año escolar 2026, con una matrícula inicial que supera los 25,000 estudiantes en los distintos centros educativos.

Una comunicación de la entidad señala que Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, resaltó que las Escuelas Vocacionales representan un instrumento clave del Estado para la inclusión social y la formación para el trabajo, al combinar disciplina, capacitación técnica y valores ciudadanos, lo que contribuye a la construcción de una sociedad productiva y cohesionada.

Aseguró que esos centros han generado oportunidades reales de capacitación para jóvenes y adultos, facilitando su inserción laboral, emprendimiento y la generación de ingresos sostenibles, en coherencia con el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa, orientado al fortalecimiento del capital humano y al desarrollo social y económico del país.

De su lado, el coronel José Ramón Reyes Suárez, director general de las Escuelas Vocacionales, dijo que que el inicio del año lectivo 2026 refleja la confianza de la población en la institución, que cuenta con una red nacional de 23 centros y una amplia oferta técnico-vocacional gratuita y de calidad.