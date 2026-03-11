Defensas refutan acusación del Ministerio Público

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

En la recta final del juicio de fondo contra los altos oficiales y demás imputados en la Operación Coral, las defensa continuaron atacando por todos los flancos la acusación del Ministerio Público, en procura de lograr la absolución de los cargos que el órgano de persecución atribuye, y las condenas que ha solicitado para cada uno de ellos.

Ayer le tocó el turno al imputado José Manuel Rosario Pirón, quien tiene rango de Mayor de la Policía y Tesorero del Consejo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión del general Adan C{aceres en la institución desde donde, y en alegada coordinación con Seguridad Turística (Cestur), y el Conani, se habría conformado una red que estafó al Estado con RD$4,500 millones.

Según su abogado Carlos Morena, la alegada culpabilidad de su defendido debe ser demostrada más allá de la duda razonable, lo que a su juicio no es posible con la acusación del MP, afirmando que la misma “está basada basadas en hipótesis o sospecha”.

Resaltó que su defendido ingresó a la Policía a los 29 años de edad, y que desde el 2012 fue Tesorero del Cusep con funciones estrictamente administrativas, y que las pruebas del MP en su contra se basan en un “universo parcial de información.

Agregó que también los testigos sobre los supuestos depósitos, no confirmaron haber depositado fondos a Pirón, o indicaron que el dinero se canalizó a otras personas.

“Las funciones del tesorero son administrativas y de control (emitir comprobantes, controlar registros, depositar fondos, no incluyen recibir dinero de particulares ni labores de recolección externa. La acusación no logró probar que Pirín recibiera depósitos físicos, tuviera participación en una estructura criminal o hubiera obtenido enriquecimiento ilícito”, enfatizó. El MP ha acusado al grupo encabezado por cinco altos oficiales de coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, lavado de activos, testaferrado, asociación de malhechores y de falsificación de documentos.