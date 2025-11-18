Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Defensor del Pueblo acerca su misión a las comunidades a través del proyecto Migrantes

El Defensor del Pueblo continúa fortaleciendo su presencia y vínculo con las comunidades de todo el país mediante su participación en el proyecto televisivo Migrantes, una serie que retrata desde distintas localidades los aportes de las comunidades extranjeras al desarrollo de la República Dominicana.

La producción, conducida por Millizen Uribe y producida por Gelen Gil, ha sido grabada en escenarios emblemáticos como Samaná, Constanza, Sosúa, Puerto Plata, Santiago y la zona fronteriza, con un enfoque humano y territorial que muestra cómo la migración se entrelaza con la vida cotidiana del pueblo dominicano.

Conductora programa Migrantes, Millizen Uribe, comunidad japonesa en RD

El respaldo del Defensor del Pueblo a esta iniciativa forma parte de su política institucional de acercamiento ciudadano, a través de acciones comunicacionales que promueven el trato digno, la equidad y la defensa de los derechos en todos los rincones del país.

El respeto a la dignidad humana debe sentirse en cada comunidad, sin importar fronteras. Migrantes nos ayuda a recordar ese principio, señalaron.

Esta alianza audiovisual contribuye a fortalecer la percepción del Defensor del Pueblo como una institución cercana, educativa y presente en la vida de la ciudadanía.