FUDEC analiza situación internacional y su impacto para República Dominicana

La Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC) realizó un conversatorio sobre el contexto internacional y sus implicaciones para la República Dominicana. Dicho evento contó con la participación de los académicos Francisco Tavárez y Natanael Disla, quienes abordaron la situación internacional desde el orden económico, político y social.

El Presidente de FUDEC, José Luis Morillo Frías, estuvo como moderador del evento y destacó el compromiso que tiene la organización con el desarrollo de la juventud y la promoción de los valores democráticos.

Durante el conversatorio el economista Francisco Tavárez habló de la dependencia económica que tiene la República Dominicana de Estados Unidos, a su juicio, eso obliga a desarrollar una política de mucha cautela y prudencia en los momentos actuales que se viven en el mundo. De igual forma, precisó que el modelo económico dominicano está muy enfocado en las importaciones y los servicios, teniendo como consecuencia empleos de baja calidad, poco poder adquisitivo y aumento de la pobreza.

El investigador social Natanael Disla, señaló que existe una crisis de la democracia a nivel de la región, donde se destaca la imposición de gobiernos de derecha, la violación constante de los derechos humanos y el colapso de los partidos tradicionales.

Ambos expositores coincidieron en que es preciso retomar los valores tradicionales de la democracia, volver a la cultura, impulsar la organización social y la articulación de los pequeños productores nacionales para cambiar el modelo económico actual.

En esa misma dirección el coordinador del evento José Luis Morillo, destacó la valía de escenarios como este para promover ideas críticas, que permitan avanzar en la decodificación de la realidad y crear nuevas alternativas de conocimiento, que ayuden a la población a tener una mejor comprensión sobre lo que pasa a nivel global.

La actividad contó la presencia de jóvenes de diferentes sectores del Distrito Nacional, así como académicos, intelectuales, comunicadores, politólogos, entre otros.

La Fundación FUDEC finalizó el conversatorio anunciando que estarán realizando de forma periódica este tipo de actividades, con el propósito de fomentar una cultura de formación critica para impulsar una ciudadanía responsable y solidaria.