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La Policía Nacional informó que investiga la actuación de un oficial superior captado en video mientras agrede a una mujer, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

El oficial investigado es el coronel Fausto Madé Ramírez, quien fue suspendido en funciones hasta tanto se concluya la investigación y se ofrecen los resultados del caso.

Captan en video a coronel de la Policía agrediendo a joven en Los Mina

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que el hecho es “inaceptable y reprobable”, al tiempo que precisó que los organismos de control interno, incluyendo la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos, quienes han asumido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y rendir un informe con las recomendaciones disciplinarias correspondientes.

Pesqueira reiteró que este tipo de acciones se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer, y aseguró que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.