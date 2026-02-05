“No somos delincuentes”: médicos protestan tras arresto de pediatra en Hospital Robert Reid Cabral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo el clamor de “más seguridad, no más atropellos”, decenas de médicos protestaron este jueves frente al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, luego de que hace unos días el pediatra Cristian Díaz fuera arrestado en ese centro de salud.

La manifestación estuvo acompañada de carteles con mensajes como “¡No más abusos! Somos médicos, no somos delincuentes”, en respaldo al galeno.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) expresó su indignación por el trato dado al profesional de la salud, asegurando que fue tratado “como un vulgar delincuente”, presuntamente a raíz del señalamiento de una ciudadana.

De acuerdo con el gremio, la detención se habría producido sin que mediara una investigación previa ni una citación legal, lo que consideran una violación al debido proceso.

La semana pasada, el propio médico explicó que fue arrestado de manera arbitraria, esposado y sacado del hospital por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.

Según su testimonio, la acción se produjo tras una presunta denuncia falsa, lo que motivó el rechazo de la comunidad médica, que exige garantías de seguridad y respeto para el personal de salud en el ejercicio de su labor.