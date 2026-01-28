Denuncian abuso policial contra pediatra en pleno ejercicio profesional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Médico Dominicano (CMD), en representación de la clase médica y del personal del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, denunció y rechazó este miércoles el atropello policial del que asegura fue víctima el pediatra Dr. Cristian Díaz el pasado lunes 26 de enero.

Explicó que el galeno fue arrestado de manera arbitraria, esposado y sacado del centro hospitalario por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. Este acto se produjo tras una denuncia falsa interpuesta por una ciudadana, sin que mediara una investigación previa, citación legal, ni el más mínimo respeto al debido proceso y a la investidura del profesional de la salud.

"Este proceder constituye una grave violación a la dignidad humana y profesional. Es un atropello inaceptable contra un médico que ha dedicado años de servicio al país, atendiendo con vocación a miles de niños en condiciones de alta vulnerabilidad", manifestó la Junta Directiva Nacional del CMD.

Asimismo, el gremio exigió una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables de este atropello.

“Instamos a las autoridades correspondientes a establecer protocolos claros que protejan al personal sanitario y garanticen que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”, agregó.

El Colegio Médico Dominicano, además, advierte que no tolerará que los profesionales de la salud sean tratados como delincuentes dentro de sus áreas de trabajo. “La institución se mantiene en sesión permanente y vigilante en la defensa de la dignidad de cada médico del país”, pronunció.

Por su parte, el Movimiento Médico Febrerista calificó la acción policial como terrorista y represiva, señalando que la misma no tiene precedentes en los hospitales dominicanos.

“Esa es una acción inconcebible, inadmisible, un hecho que alteró el funcionamiento normal de un área tan sensible de suma importancia del hospital, donde se atienden pacientes críticos que necesitan una atención rápida y oportuna para mejorar su salud y salvar sus vidas”, añadió Clemente Terrero, presidente del MMF.

Continuó: “Es un hecho bochornoso, ocurrido delante de la presencia de los médicos residentes que están bajo su mando, ante la mirada atónita de los pacientes que se encontraban en el lugar, demandando atención, desesperados por la salud de sus niños enfermos”.