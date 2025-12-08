Los delitos que habría cometido Santiago Hazim y los demás imputados en el caso Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ocho personas permanecen bajo arresto y a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción en su contra, por su presunta vinculación a una red de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por miles de millones de pesos, desmantelada mediante la Operación Cobra.

Entre los detenidos figuran Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución; doctor Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud; Gustavo Messina, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, a quienes el órgano persecutor imputa el delito de coalición de funcionarios.

Además, al grupo se le atribuyen prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según adelantó el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

“El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”, se asegura en el documento.

Sobre la Operación Cobra

En la operación participaron un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos.

“Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada”, se agregó.

Cabe destacar que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.

Recordó que la administradora de riesgos de salud (ARS) SeNaSa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.

“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”, añadió.