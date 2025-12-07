Luis Abinader sobre caso Senasa: “El patrimonio público es de todos los dominicanos”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader reiteró este domingo su compromiso con la transparencia y la defensa del patrimonio público, al asegurar que desde el inicio de su gestión ha asumido una lucha inquebrantable contra la corrupción y la impunidad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X Abinader expresó: “Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos”.

"Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley", dijo.

"Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado", agregó el jefe de Estado.

El mandatario destacó que la protección de los bienes colectivos es una prioridad de su gobierno, en consonancia con las políticas de fortalecimiento institucional y rendición de cuentas que ha impulsado durante su administración.