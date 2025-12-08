Caso Senasa trae pedido de cero impunidad y justicia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La detención del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Santiago Hazim y otros siete acusados ha generado un llamado a que no prevalezca la impunidad y a que la verdad salga a flote con respeto al debido proceso.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, escribió en la red social X “La ciudadanía despierta, el periodismo alerta, instituciones trabajando por la transparencia y el cumplimiento de la norma. Una Procuraduría independiente y un presidente leal a su compromiso. Seguiremos venciendo la impunidad”.

En tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dijo en una nota que reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el estado de derecho como pilares del desarrollo nacional y que condena cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana; “tal como hemos sostenido, procuramos investigaciones completas y responsables”.

Exigió que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificar responsables, recuperar fondos y aplicar las sanciones que correspondan, con respeto al debido proceso.

El partido Frente Amplio saludó el apresamiento y consideró que representa un paso importante en la lucha contra la corrupción, en un caso con denuncia de graves irregularidades administrativas, desvíos de fondos públicos, contabilidad paralela, pagos irregulares a prestadores privados, sobornos y multimillonarios programas sin control ni beneficiarios identificados.

“Faltan más, y deben caer todos los involucrados”, aseguró en un comunicado.

Advirtió que estos arrestos no representan la totalidad del entramado denunciado y recordó que existen otros funcionarios, exfuncionarios y sectores privados que habrían participado en la estructura corrupta que saqueó recursos destinados a la salud del pueblo.

“El país sabe que este caso involucra intereses políticos y empresariales”.