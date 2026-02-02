Comunitarios de Barrero exigen arreglo de sus calles; problemática existe hace mas de 40 años

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los residentes de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, piden a las autoridades locales y provinciales el arreglo urgente de sus calles, las cuales se encuentran en condiciones deplorables.

Vecinos denunciaron que el deterioro de las vías afecta la movilidad, el transporte escolar y el acceso de ambulancias y vehículos de emergencia, además de impactar negativamente en el comercio local.

Barrero Puerto Plata

“Cuando llueve, esto se convierte en un lodazal; y cuando hay sol, el polvo no nos deja respirar”, expresaron comunitarios durante una manifestación pacífica.

Imbert Puerto PlataAlexis Monegro

Los habitantes aseguran que han solicitado en varias ocasiones la intervención de las autoridades, pero hasta el momento no han recibido respuesta concreta.

“Pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, pero seguimos olvidados”, señalaron, reclamando que se incluya a Barrero en los planes de asfaltado y reparación vial de la zona.