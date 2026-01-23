¿Qué denuncian familiares tras la muerte de Eloy Peña en mina de San Cristóbal?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El trabajador Eloy Peña, de 52 años, falleció tras quedar sepultado por un derrumbe en una mina de materiales ubicada en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con testigos, Peña operaba una retroexcavadora alrededor de las 11:00 de la mañana cuando un alud repentino lo atrapó. El camionero que se encontraba en el área logró escapar y alertar, pero el trabajador quedó bajo toneladas de tierra.

El cuerpo permaneció sepultado durante horas y fue recuperado en la madrugada del viernes, tras intensas labores de rescate. Su esposa, Alexandra Morbán, recibió la noticia mientras compraba materiales de construcción, en medio de la angustia por la falta de información.

Peña llevaba apenas cuatro meses trabajando en la mina. Según su familia, había aceptado el empleo para cumplir con el compromiso de terminar la casa que construía junto a su esposa, aunque ella le pedía constantemente que lo dejara.

Para sus allegados, Eloy era un hombre alegre y solidario. Su hijastra, Yudelkis Morbán, lo describió como “jocoso, divertido y muy querido”. La noche anterior al accidente, se había quedado cuidando a su esposa enferma y le dejó un último mensaje de voz antes de salir a trabajar.

Tras la tragedia, Alexandra denunció que en la mina no existían condiciones mínimas de seguridad: sin casco, sin botas, sin seguro médico y sin personal que alertara sobre posibles deslizamientos. “Eso se pudo evitar”, aseguró.

La viuda también criticó la falta de respuesta de los propietarios de la mina, quienes no se han acercado a ofrecer explicaciones ni condolencias. “No fue un animal que se perdió. Fue una vida: mi compañero de vida”, reclamó.