Luego de 13 horas de búsqueda, localizan cuerpo de hombre tras derrumbe de mina en San Cristóbal

La Defensa Civil informó que, tras 13 horas de intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 55 años que quedó atrapado luego de registrarse un derrumbe en la mina Los Fructuosos, en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la institución, el hallazgo se produjo alrededor de la 1:12 de la madrugada, gracias a un equipo integrado por técnicos especializados en búsqueda y rescate, junto a miembros de la Defensa Civil.

Posteriormente, los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Desde el jueves, el personal de la Defensa Civil mantenía labores continuas en la zona para dar con el paradero del trabajador, quien se desempeñaba como operador de una de las máquinas de extracción de materiales y se encontraba realizando sus funciones al momento del derrumbe.