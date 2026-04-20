Denuncian presunta liberación irregular de dos implicados en caso Deivy Abreu

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El abogado Russel Aracena, representante legal de dos de los presuntos involucrados en la persecución hasta el Palacio de Justicia de Santiago y posterior ataque mortal contra Deivy Abreu Quezada, denunció que sus defendidos fueron liberados de manera irregular.

Aracena explicó que la noche del lunes, alrededor de las 9, la fiscal Johanna García Rivas, directora técnica del Departamento de Investigación de la Fiscalía, dispuso la puesta en libertad de Yeuri Filión y su hermano José Ignacio Torres Filión.

Según el jurista, ambos fueron entregados a una persona que, de acuerdo con los familiares, no es abogado ni tenía representación formal en el proceso.

“Mis representados fueron liberados por alguien que no es abogado, lo que constituye una violación a los protocolos, a los procedimientos legales y al manejo adecuado de un caso de esta magnitud”, afirmó Aracena, quien calificó la acción como irregular y preocupante.