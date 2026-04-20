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Supuestas irregularidades

Denuncian presunta liberación irregular de dos implicados en caso Deivy Abreu

Según el jurista, ambos fueron entregados a una persona que, de acuerdo con los familiares, no es abogado ni tenía representación formal en el proceso

David Carlos Abreu Quezada, antes de morir por herida de arma blanca en Santiago.

David Carlos Abreu Quezada, antes de morir por herida de arma blanca en Santiago.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El abogado Russel Aracena, representante legal de dos de los presuntos involucrados en la persecución hasta el Palacio de Justicia de Santiago y posterior ataque mortal contra Deivy Abreu Quezada, denunció que sus defendidos fueron liberados de manera irregular.

Aracena explicó que la noche del lunes, alrededor de las 9, la fiscal Johanna García Rivas, directora técnica del Departamento de Investigación de la Fiscalía, dispuso la puesta en libertad de Yeuri Filión y su hermano José Ignacio Torres Filión. 

Según el jurista, ambos fueron entregados a una persona que, de acuerdo con los familiares, no es abogado ni tenía representación formal en el proceso.

“Mis representados fueron liberados por alguien que no es abogado, lo que constituye una violación a los protocolos, a los procedimientos legales y al manejo adecuado de un caso de esta magnitud”, afirmó Aracena, quien calificó la acción como irregular y preocupante.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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