Unapec y Huawei inician colaboración estratégica para implementar la Huawei ICT Academy

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La Universidad APEC (Unapec) y Huawei Technologies dieron inicio formal a una colaboración estratégica orientada a la implementación del programa Huawei ICT Academy en la Facultad de Ciencias e Ingenierías, una iniciativa que permitirá a los estudiantes acceder a certificaciones profesionales de alcance internacional en áreas clave de la tecnología y la innovación.

El inicio de los trabajos se formalizó durante un encuentro celebrado en la Sala de Juntas de la Rectoría de Unapec, encabezado por el decano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, Ing. Jorge Luis Pimentel López, con la participación de autoridades académicas y administrativas, así como representantes de las áreas de Vinculación y Tecnologías de la Información de la universidad.

Por parte de Huawei Technologies, participaron Lorena Michelle Garzón Lizondro, ICT Academy Manager y Talent Development Specialist para Centroamérica y el Caribe; Lesly Tineo, Public Affairs & Communications; y Ariel Mora, Senior Partner Sales Manager del Enterprise Business Group (EBG).

Durante esta sesión inicial, ambas instituciones revisaron los lineamientos estratégicos del programa, los procesos de capacitación docente, los recursos académicos disponibles y las rutas de certificación que serán ofrecidas a los estudiantes como parte del ecosistema de certificaciones profesionales impulsado por la Facultad de Ciencias e Ingenierías.

La alianza permitirá a Unapec integrar certificaciones internacionales en áreas como HCIA Datacom, HCIA Cyber Security, HCIA Cloud Computing, HCIA Artificial Intelligence, HCIA 5G, así como certificaciones en Energías Renovables, incluyendo Huawei Smart PV, FusionSolar y tecnologías de energía inteligente.

El rector de Unapec, Erik Pérez Vega, valoró positivamente el inicio de esta colaboración y destacó su impacto en la formación académica de los estudiantes.

“La alianza con Huawei representa un fortalecimiento significativo para nuestra universidad. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo continuo de Unapec por brindar a nuestros estudiantes oportunidades de formación con estándares internacionales, en especial en áreas críticas para el desarrollo tecnológico del país”, expresó.

De igual manera, el decano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, Ing. Jorge Luis Pimentel López, señaló que esta iniciativa se integra plenamente al ecosistema de certificaciones profesionales que la facultad ha venido desarrollando para fortalecer las competencias tecnológicas y la empleabilidad de los estudiantes.

“Este acercamiento con Huawei nos permite seguir construyendo un camino de oportunidades reales para nuestros estudiantes, brindándoles acceso a certificaciones que hoy son estándar en la industria global. La Facultad seguirá liderando iniciativas que acercan a Unapec a las tecnologías que transforman el mundo”, afirmó.

Con el inicio de esta colaboración, Unapec continúa fortaleciendo su posicionamiento como una institución de educación superior comprometida con la formación tecnológica avanzada, alineada con las demandas actuales del mercado laboral y con los desafíos del desarrollo tecnológico en la República Dominicana.