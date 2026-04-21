Kapo presenta «Bombón», un sencillo que mezcla Shatta, Afrobeat y Dancehall
El artista internacional multipremiado Kapo lanza “BOMBÓN”, su nuevo sencillo, ya disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial.
Producido por Jeyjenm y Gangsta y grabado en Medellín, Colombia, “BOMBÓN” combina elementos de shatta, afrobeat, dancehall y reggae en una canción de ritmo ágil y directo, construida para conectar desde la primera escucha.
El tema muestra a Kapo moviéndose con naturalidad dentro de estos sonidos, manteniendo su identidad mientras explora una base más rítmica y dinámica.
El lanzamiento está acompañado por un video oficial dirigido por Dario Burbano y producido por Velodrome, que presenta una propuesta visual cuidada, con una estética elegante y una narrativa que acompaña el desarrollo de la canción.
“BOMBÓN” se suma al catálogo reciente de Kapo, quien continúa consolidando su presencia a nivel internacional con una propuesta que fluye entre distintos ritmos y audiencias.
