Kapo presenta «Bombón», un sencillo que mezcla Shatta, Afrobeat y Dancehall

El artista internacional multipremiado Kapo lanza “BOMBÓN”, su nuevo sencillo, ya disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial.

Producido por Jeyjenm y Gangsta y grabado en Medellín, Colombia, “BOMBÓN” combina elementos de shatta, afrobeat, dancehall y reggae en una canción de ritmo ágil y directo, construida para conectar desde la primera escucha.

El tema muestra a Kapo moviéndose con naturalidad dentro de estos sonidos, manteniendo su identidad mientras explora una base más rítmica y dinámica.

El lanzamiento está acompañado por un video oficial dirigido por Dario Burbano y producido por Velodrome, que presenta una propuesta visual cuidada, con una estética elegante y una narrativa que acompaña el desarrollo de la canción.

“BOMBÓN” se suma al catálogo reciente de Kapo, quien continúa consolidando su presencia a nivel internacional con una propuesta que fluye entre distintos ritmos y audiencias.

“BOMBÓN” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

