"¿Qué sociedad queremos?" Faride Raful cuestiona cultura del espectáculo tras muerte de chofer

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió al pacto nacional propuesto por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y reaccionó a la muerte del chofer Deivy Abreu, hecho que ha generado debate público.

Raful planteó la necesidad de reflexionar sobre el tipo de sociedad que se está construyendo en el país. “Debemos pensar si queremos vivir en una sociedad del espectáculo, donde frente a una tragedia preferimos grabar en lugar de auxiliar; si queremos permanecer en una cultura del desorden, donde se rechaza cumplir la ley y se ataca a las autoridades cuando intentan hacerla valer; o si pretendemos que las cosas funcionen según nuestra conveniencia, sin respetar las normas que establece la Constitución y las leyes dominicanas”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un foro organizado por Listín Diario, donde la ministra insistió en que el pacto nacional debe ser un espacio para discutir estos temas y definir un rumbo que fortalezca la convivencia, el respeto a la institucionalidad y la seguridad ciudadana.