DA gana por segunda año consecutivo concurso Dominicana sin Corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Departamento Aeroportuario (DA) logró este martes, por segundo año consecutivo, una placa de reconocimiento en la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública Año 2025, Dominicana Sin Corrupción, que organiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en su quinta versión.

El reconocimiento a la institución, que ganó en la categoría responsabilidad, fue entregado por la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, al director del DA, Víctor Pichardo, en un evento que convocó a funcionarios de alto nivel, a propósito de la celebración hoy del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

“Agradecemos de manera muy especial este reconocimiento, el cual asumimos con mucha responsabilidad y como una muestra de continuar con nuestra tarea respecto a la transparencia, la ética, y, sobre todo, de tener una cultura de trabajo e innovación”, expuso Pichardo.

Resaltó el trabajo de la DGIG y del equipo de ética gubernamental del Departamento Aeroportuario, a quienes le instó a continuar desarrollándose y continuar con la campaña que promueve Ortiz Bosch. “Felicitamos a la Dirección General de Ética por esta iniciativa”, puntualizó.

Con esta campaña, la DIGEIG busca fomentar la cultura de integridad mediante acciones de sensibilización y promoción de valores, estableciendo una tendencia sostenida todos los días 9 de cada mes, en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

El año pasado, en su cuarta versión, el DA se alzó con tres de las cuatro categorías de premiación del concurso, convirtiéndose en la única institución que ha logrado esta hazaña en la premiación para las instituciones públicas.

Los reconocimientos al DA, a través de su Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, fueron hechos en la categoría Valoración de Riesgos Conductuales; Tratamiento, Comunicación y Difusión de Riesgos Conductuales, así como la Mejor Campaña Destacada. En todas alcanzó las máximas puntuación entre los participantes.

Otros premiados

Otras instituciones premiadas fueron la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, la Junta de Aviación Civil (JAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, entre otras.

Estuvieron presentes en el acto el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; el contralor general, Félix Antonio Santana García, y otros funcionarios.