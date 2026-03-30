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Abren otro peatonal

Derriban puente peatonal del km9

El nuevo puente peatonal que entró en servicio el viernes tiene iluminación, techo protector, cámaras y otras facilidades

Puente peatonal k9. Duanny Núñez

Puente peatonal k9. Duanny Núñezduan

Soila Paniagua
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Soila Paniagua

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El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) inició anoche la destrucción del viejo puente peatonal en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, para dar paso a una nueva estructura que desde ayer quedó abierta a los miles de transeúntes que circulan por esa vía.

Prevén que el proceso de retiro de la vieja estructura inició pasadas las 7:00 p.m., provocando prolongados congestionamiento del transito, se prolongue hasta las 5:00 a.m de hoy.

La operación conllevó el cierre de los carriles expresos y las vías marginales en ambos lados: Los vehículos deben se desplazarse por los desvíos o rutas alternas como la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas.

Pasadas las 7:00 p.m. se observaban equipos pesados y una cantidad de técnicos, agentes de la DGSETT y la Policía Nacional supervisando y poniendo orden, mientras la gente utilizaba el nuevo puente peatonal con normalidad y admirada.

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
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