Derriban puente peatonal del km9

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) inició anoche la destrucción del viejo puente peatonal en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, para dar paso a una nueva estructura que desde ayer quedó abierta a los miles de transeúntes que circulan por esa vía.

Prevén que el proceso de retiro de la vieja estructura inició pasadas las 7:00 p.m., provocando prolongados congestionamiento del transito, se prolongue hasta las 5:00 a.m de hoy.

La operación conllevó el cierre de los carriles expresos y las vías marginales en ambos lados: Los vehículos deben se desplazarse por los desvíos o rutas alternas como la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas.

Pasadas las 7:00 p.m. se observaban equipos pesados y una cantidad de técnicos, agentes de la DGSETT y la Policía Nacional supervisando y poniendo orden, mientras la gente utilizaba el nuevo puente peatonal con normalidad y admirada.