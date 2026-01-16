"No descansaremos": comunidades marcharían este domingo por Brianna Genao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de 16 días de la desaparición de Brianna Genao en la comunidad Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata, varias comunidades marcharían este domingo para pedir justicia por el caso de la menor.

Familiares de la infante habrían convocado para hacer la manifestación este domingo 18 de enero, desde las 9:00 de la mañana, partiendo desde el cruce de Barrero y hasta el parque Rosa Duarte, en Navarrete.

"No descansaremos. Marcharemos clamando justicia por Brianna Genao. No faltes, te esperamos", dice la solicitud a través de un audiovisual dirigido a todas las comunidades de esa demarcación cibaeña.

Mientras, agentes de la Policía Nacional siguen en vigilia permanente, a uno o dos kilómetros de esa comunidad, para depurar quiénes salen y entran del lugar donde fue vista por última vez niña Brianna el 31 de diciembre del 2025 y donde se ha establecido un perímetro para encontrar evidencias de su paradero.

El pasado jueves, residentes en Puerto Plata dijeron que esperan que los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), puedan dar con la menor.