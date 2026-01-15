Caso Brianna: director de la Policía espera buenos resultados tras colaboración del FBI

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó este jueves que se profundizan las indagaciones en torno a la desaparición de la niña Brianna Genao y confió en que el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitirá obtener resultados favorables en el caso.

“En este momento se sumaron a esas labores de búsqueda el FBI, por mediación del INL, y la Embajada de los Estados Unidos. Ellos nos están apoyando en ese proceso de búsqueda. Esperemos tener buenos resultados en el día de hoy o el día de mañana, mientras ellos estén aquí”, manifestó el jefe policial.

Señaló que, desde el primer día en que se notificó la desaparición, la institución del orden inició un proceso de levantamiento y de análisis de la escena donde ocurrió el hecho.

Respecto a la vinculación de dos tíos de la infante en el caso, Guzmán Peralta agregó: “Eso está en proceso de investigación. Todavía no podemos profundizar ni abundar sobre eso. El Ministerio Público todavía está investigando y todavía no hay conclusión con eso”.

En la búsqueda de la menor participan otros organismos del Estado, comandados por la Procuraduría General de la República. En la zona, dijo la Policía, existen más de 50 personas que trabajan día y noche en la búsqueda.

Mientras, familiares y amigos de la niña, y el país, están en vilo por saber cómo concluirán las pesquisas que desde ese 31 de diciembre están desarrollando las autoridades en esa comunidad puertoplateña.