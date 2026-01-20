Caasd afirma resolverá avería hoy; suministra agua en camiones

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Para este martes, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) resolvería la avería en una línea de 30 pulgadas, provocada por un camión perforador y que dejó sin agua a catorce sectores del Distrito Nacional.

Luis Salcedo, director de Operaciones de la Caasd, informó que para restablecer el servicio trabajan sin descanso, mientras abastecen del líquido a los afectados, mediante el envío de camiones cisterna.

La avería fue producida en una tubería en la autopista Duarte vieja, a la altura del kilómetro 11 y los sectores afectados son La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, Kilómetro 13, Proyecto Cristal, Residencial Rosa América, El Valle Independencia, kilómetro 14, Los Hidalgos y La Ciénaga del Kilómetro 14, Arroyo Hondo III y de manera parcial Arroyo Hondo II, Los Ríos, entre otros.

Salcedo señaló que desde que recibieron la noticia, en las primeras del pasado sábado, las brigadas comenzaron a trabajar de inmediato con miras a disminuir el tiempo de espera por servicios de los sectores afectados.

Sostuvo que la avería no quedó resuelta ayer por retrasos, debido a las lluvias, el domingo se tomaron las medidas para confeccionar una junta reductora con la que la Caasd resolvería el problema.

Este lunes se trabajaba en la colocación de dos planchuelas de acero en los dos orificios de la tubería, uno en la parte superior y otro en la inferior.

Explicó que la primera etapa de la solución es sellar ambos orificios con las dos planchuelas de acero, por lo que este martes colocarían una junta correctora que abraza completamente todo el perímetro del tubo.

Considera que a partir del mediodía de este martes la pieza, que fue mandada a construir, estaría listas y colocada para de inmediato restablecer el servicio de suministro de agua potable a los sectores señalados en principio.

Subraya que mientras resuelven, la institución dispone de 25 camiones cisterna para suministrar el agua a los residentes en los sectores afectados.

Unidades suministran agua en Don Honorio. José de León.

¿Pagarán?

Luis Salcedo señaló que la empresa que provocó la avería tendrá que asumir responsabilidades por los daños causados, pero que, mientras tanto, la Caasd aplica el protocolo para resolver el problema en tiempo oportuno.