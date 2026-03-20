Con desfile en Azua conmemoran 182 aniversario de gesta

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Con un desfile cívico-militar y policial fue conmemorado ayer el 182 aniversario de la Batalla del 19 de Marzo, primera gran gesta en defensa de la independencia nacional. El presidente Luis Abinader encabezó los actos.

Participaron miembros del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea Dominicana, y de la Policía Nacional y estudiantes de distintos centros educativos.

El mandatario observó el desfile desde la calle Duarte frente al parque Central.

El presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó el valor del pueblo azuano y su papel en la defensa de la soberanía.

Precisó que la gesta marcó el rumbo de la nación. “Y ustedes, ustedes los azuanos, le trazaron al pueblo dominicano el camino que teníamos que seguir y ese camino era el de defender la libertad, la soberanía y nuestra identidad”.

Uribe manifestó que el nacimiento del país como identificación en República Dominicana el 27 de febrero no fue un acto de odio racial hacia otra nación, más bien fue el trayecto existencial largo y profundo de una identidad que durante años se fue tejiendo y que el 27 de febrero de 1844, en la voz libertaria de los dominicanos, en la Puerta del Conde y bajo el lema sagrado de Dios, Patria y Libertad, “¡Viva la República Dominicana!”, le dio nacimiento fundacional a la República Dominicana.

En tanto que, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, agradeció al presidente Abinader por las ejecutorias que cada día realiza desde su gobierno, con las cuales manifestó, hace patria. “Hace patria en la cercanía con los gobiernos locales y con los municipios, hace patria al desarrollar importantes obras de impacto de desarrollo social, económico y turístico, pero sobre todo, nos llena de orgullo señor presidente el sentido de su dominicanidad y su amor por estas tierras que vieron nacer a Juan Pablo Duarte”.

La Batalla fue el primer enfrentamiento tras la proclamación de la independencia nacional. Las fuerzas dominicanas, bajo el liderazgo de Pedro Santana, enfrentaron y derrotaron al ejército haitiano.