Desmantelan puntos de drogas

La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, con sede en San Pedro de Macorís, informó el desmantelamiento de varios puntos de venta y distribución de sustancias controladas, durante allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Hato Mayor.

La intervención fue ejecutada por agentes adscritos al Departamento Policial de Hato Mayor, en coordinación con la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Ministerio Público, bajo la dirección del coronel Roberto Abreu de Jesús, comandante departamental de esa provincia. En el operativo, realizado en el barrio La Javilla, de esa ciudad, fueron ocupadas diversas sustancias controladas y otros objetos vinculados a la actividad ilícita.