Meteorología prevé chubascos aislados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en localidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Pedernales.

Las lluvias, informó el organismo, empezarán en la mañana, debido al viento del este/noreste y los remanentes del sistema frontal al noreste del país.

Meteorología prevé para el Gran Santo Domingo aumentos nubosos ocasionales, con chubascos aislados hasta horas de la noche.

En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael, La Altagracia, hasta Miches y El Seibo, Indomet pide a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, por vientos y olas anormales.