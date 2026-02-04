¿Se despide el frío y la brisa? Meteorólogo aclara lo que realmente viene para RD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Es momento de guardar los abrigos o de seguir armando outfits de invierno? El frío y la brisa que dominan los últimos días en República Dominicana, producto de una masa de aire frío que incide tras el paso del sistema frontal asociado al ciclón bomba, tienen fecha de salida… pero no de despedida definitiva.

Según explicó al periódico HOY el meteorólogo Cristopher Florian, actualmente el país continúa bajo la influencia de los remanentes de ese sistema frontal, combinados con un chorro de bajo nivel, una franja de aire que se desplaza con rapidez en las capas bajas de la atmósfera.

"Por eso tendremos ráfagas de viento, temperaturas bajas y agradables con un cielo nublado en ocasiones" detalló el experto.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

Florian indicó que para este jueves el sistema frontal comenzará a alejarse aún más del área de pronóstico, dando paso a una masa de aire más cálida, ya que los vientos cambiarán al sureste.

"Comenzará a sentirse ese calorcito durante la tarde por el viento del sureste que tiene características de ser cálido y húmedo", aseguró el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Transeúnte recorre la Ciudad Colonial abrigadoElieser Tapia/HOY

Sin embargo, esto será breve. Para el viernes se prevé la aproximación de otro sistema frontal, que durante el fin de semana volvería a traer una masa de aire frío, haciendo que las temperaturas desciendan nuevamente y se sientan más frescas y agradables.

Ante este panorama, el especialista recomendó no guardar del todo los abrigos, mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y prepararse para posibles precipitaciones durante el fin de semana… ideal para bebidas calientes y planes bajo techo.

¿Dónde está el ciclón bomba?

Florian explicó que el ciclón bomba se desplaza actualmente por aguas del Atlántico Norte. De este sistema de baja presión se desprenden los frentes fríos que han tenido incidencia indirecta sobre República Dominicana.

A medida que este fenómeno se adentra en mar abierto y se aleja del Caribe, también lo hará el frente frío que nos afecta, provocando variaciones en las temperaturas en los próximos días.