Destacan labor de 12,806 mujeres que cuidan y acompañan a la primera infancia en los CAIPI y CAFI

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, resaltó el papel fundamental que desempeñan las mujeres colaboradoras de la institución, quienes contribuyen al cuidado, la protección y el desarrollo integral de miles de niños y niñas en condición de vulnerabilidad en todo el país.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Castillo Rodríguez informó que, de un total de 15,731 colaboradores a nivel nacional, 12,806 son mujeres, quienes desarrollan su labor en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), así como en la sede central de la institución.

En un mensaje con motivo de esta fecha, la titular del INAIPI valoró el esfuerzo y la entrega de estas colaboradoras que, desde diferentes funciones, contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.

La funcionaria destacó que esta labor se realiza en consonancia con las políticas públicas impulsadas por el presidente de la República, Luis Abinader, orientadas a fortalecer la protección y el desarrollo integral de la primera infancia en la República Dominicana.

Explicó además que estas colaboradoras desempeñan un rol esencial en la misión del INAIPI de brindar atención integral a la primera infancia, dirigida a niños y niñas desde cero hasta los cinco años de edad, garantizando servicios de calidad que promueven su bienestar, desarrollo y aprendizaje durante los primeros años de vida.

“El trabajo que realizan se caracteriza por su compromiso, vocación de servicio, empatía y dedicación, elementos clave para fomentar una crianza positiva y fortalecer el desarrollo integral de la niñez dominicana”, expresó Castillo Rodríguez.

La directora ejecutiva concluyó reiterando su reconocimiento a todas las colaboradoras que, con su trabajo diario, aportan al bienestar de miles de niños y niñas y de sus familias en todo el territorio nacional.