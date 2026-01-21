La fe mueve montañas
Devotos honran a Nuestra Señora de la Altagracia en tradicional procesión
Con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, cientos de feligreses participaron este miércoles en una solemne procesión realizada en la Zona Colonial, en honor a la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano.
La caminata religiosa estuvo acompañada de cánticos, oraciones y expresiones de fe, convirtiéndose en un acto de devoción que reafirma la tradición católica en el país. Los participantes recorrieron las principales calles del centro histórico, portando imágenes y símbolos alusivos a la Virgen de la Altagracia.
