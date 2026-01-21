Devotos honran a Nuestra Señora de la Altagracia en tradicional procesión

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, cientos de feligreses participaron este miércoles en una solemne procesión realizada en la Zona Colonial, en honor a la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano.

Devotos honran a Nuestra Señora de la Altagracia en procesión

La caminata religiosa estuvo acompañada de cánticos, oraciones y expresiones de fe, convirtiéndose en un acto de devoción que reafirma la tradición católica en el país. Los participantes recorrieron las principales calles del centro histórico, portando imágenes y símbolos alusivos a la Virgen de la Altagracia.