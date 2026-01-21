Jesús Castro Marte: “Hay más felicidad en dar que en recibir”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante la homilía celebrada en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, el obispo de la diócesis, monseñor Jesús Castro Marte, destacó la importancia del servicio, la solidaridad y el amor como pilares fundamentales para la sociedad dominicana.

En su mensaje, el prelado subrayó que “el mayor liderazgo que guarda nuestra sociedad es el del servicio que procura vivir en común”, recordando que la verdadera grandeza se encuentra en dar y compartir.

Castro Marte enfatizó que la construcción de una comunidad fuerte requiere coraje y compromiso, valores que deben guiar el crecimiento y desarrollo del país. Asimismo, recordó la enseñanza bíblica de que “hay más felicidad en dar que en recibir”, invitando a los fieles a vivir con generosidad y entrega.

El obispo también reflexionó sobre la necesidad de superar prejuicios y divisiones, resaltando que la fe y la unidad son esenciales para enfrentar los desafíos actuales.

La celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, considerada la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano, congregó a miles de feligreses en la Basílica, reafirmando la devoción nacional hacia la patrona del país.