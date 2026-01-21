Día de la Virgen de La Altagracia, protectora de República Dominicana

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Los dominicanos conmemoran hoy el Día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo, venerada por los católicos como la madre milagrosa desde hace 520 años y honrada con peregrinaciones por favores atribuidos.

El historiador e investigador Juan Daniel Balcácer pondera para los lectores del periódico Hoy el origen de la tradición. Mientras que el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora La Altagracia y regente de la Basílica de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, comenta el sentimiento mariano que protege a los dominicano.

Juan Daniel Balcácer

Afirma que el culto es una de las tradiciones católicas de mayor trascendencia espiritual para los dominicanos. “Su origen data de los albores del siglo XVI, en la villa de Salvaleón de Higüey, hoy municipio de la provincia La Altagracia”.

Indica que documentos históricos dan cuenta de que en 1505, los hermanos Alonso y Antonio Trejo, de Extremadura, España, llegaron a la isla Española (ahora Dominicana) y trajeron consigo una imagen de la Virgen de la Altagracia, y como fijaron residencia en Higüey, con ellos llegó a la región este la imagen.

Juan Daniel Balcácer

Explica que desde entonces, el culto a la Virgen fue propagándose por la región y dice la tradición que debido a la misericordia de la Virgen, obraron numerosos milagros. “A partir de 1514, se erigió una ermita en Higüey, que conservó la imagen que llevaron los hermanos Trejo”.

Consideró que el significado histórico de la celebración en la sociedad dominicana es desde la época temprana colonial. Pero en ese entonces, rendían culto a la Virgen de la Altagracia cada 15 de agosto, debido a que ese día era celebrada la festividad de la Virgen María.

Pero, en la última década del siglo XVII, la fecha fue cambiada al 21 de enero (vigente hasta el día de hoy), día en que era conmemorada la Batalla de la Sabana Real o de la Limonade, en zonas fronterizas, en 1691, entre franceses y dominicanos españoles. Le atribuyen a la Virgen el triunfo de los dominicanos.

Recordó que en 21 de enero de 1692, los dominicanos establecieron la costumbre de celebrar un Te Deum en honor a Nuestra Señora de la Altagracia. Sin embargo, fue a partir del 21 de enero de 1767, cuando adoptaron de forma oficial en la liturgia católica la celebración.

Es preciso señalar que fue en 1924 que el Congreso aprobó la ley que declara la celebración como fiesta nacional el día 21 de enero.

También, el 31 de octubre de 1927, el papa Pío XI la declaró festividad de la Iglesia por medio de un breve apostólico.

Obispo Jesús Castro Marte

Monseñor expresó que desde la llegada de los españoles, en el siglo XVI, comenzó la devoción de la Señora de la Altagracia, en la antigua Parroquia San Dionisio, donde 1572 veneraban el cuadro de la Virgen. “Es una devoción desarrollada en todo el país. Todos somos devotos de la santísima Virgen María. El 5 de noviembre del año pasado, el papa León XIV firmó el documento sobre el papel de la Virgen María, madre de Jesús, en la doctrina y la tradición católica, para que le denominen mediadora. rechanzado el título de “corredentora”. Ayer, el obispo abrió la puerta principal de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia para recibir a los fieles.

Obispo Castro Marte

Actividades marianas

Miles de fieles participarán en las procesiones y celebraciones, con oración y canto a María. La misa en la Catedral Primada de América es las 12:00 meridiano. Procesión a 4:00 de la tarde y Misa solemene a las 6:00. En la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey a las, 5:00, 7:00, 9:00, 11:00 de la mañana y 12:00 de la tarde, procesión a las 4:00 y misa a las 6:00.