Dice acusación MP es un “fraude procesal” protege a culpables

Tras una larga espera por aplazamientos debido al estado de salud de uno de los imputados, ayer por fin, la defensa técnica de Gonzalo Castillo pudo expresar “su verdad” ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, sobre las imputaciones que le hace en Ministerio Público en el caso Calamar.

Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas, afirmaron que el proceso contra el exministro de Obras Pública “está viciado desde su origen”, y solicitaron la nulidad del mismo.

Según ellos, los verdaderos integrantes del entramado de corrupción que habría estafado al Estado Dominicano con más de RD$21,000 millones, son las personas con las que el MP negoció acuerdos con criterio de oportunidad.

Citaron entre ellos a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), José Arturo Ureña, Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, quien según dijeron, habría coordinado con Fernando Crisóstomos “retiros de grandes sumas de dinero en efectivo” y hoy funge como testigo a cargo del MP. Durante su exposición ante el tribunal, la defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana dijo que en conversaciones por WhatsApp presentadas como evidencias en la acusación del MP, evidencian que Crisóstomos le habría informado a Báez Batista de sus contactos y coordinaciones directas “con actores influyentes dentro del Ministerio Público”, incluso antes de que hubiera un juez apoderado del proceso.

El Ministerio Público le imputa a Gonzalo Castillo supuestamente haber recibido más de RD$2,000 millones en efectivo para la campaña electoral, que alegadamente le eran entregados directamente por Mimilo Jiménez.

El juicio contra los imputados en el caso corrupción en el que alegadamente habría hecho pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, para beneficio propio, continúa hoy a partir de las 9:00 de la mañana. Entre los imputados figura el exministro Hacienda.