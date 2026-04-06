Diciembre 2025: mes fructífero para fiscal

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La jueza de la instrucción especial Ysis Muñoz, decidirá mañana a las 2:00 si envía a prisión preventiva por un año al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien según el Ministerio Público habría sobornado a un testigo del caso Senasa, aun en investigación.

En su solicitud de medida de coerción el órgano de persecución no solamente relató y presentó pruebas de cuando el fiscal fue capturado en flagrante delito recibiendo parte del soborno exigido, sino también hallazgos sobre sus movimientos financieros desde diciembre del 2025.

De acuerdo con la documentación depositada, el 17 de diciembre del 2025 el fiscal Valdez Alcántara realizó las siguientes transacciones bancarias:

Hizo una solicitud de préstamo con garantía a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos sobre un nuevo inmueble; compró un cheque de administración del Banco de Reservas por RD$1,100,000 para completivo de la compra de un apartamento, e hizo una solicitud de liquidación de préstamo con garantía a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por RD$4 millones.

Todas estas diligencias las hizo el fiscal Valerio Alcántara para la obtención de la unidad funcional P3A3 del residencial Perla Sofía IV, ubicado en la esquina formada por las calles Primera y 26 del sector Tropical del Este. Su costo fue de RD$6 millones.

De acuerdo con el inventario de documentos y fondos depositados como pruebas en la solicitud de medida de coerción, el fiscal Valerio Alcántara firmó una “promesa de compraventa” de dicho inmueble con Emmanuel de la Cruz Rodríguez.

Ese mismo día, según la documentación depositada, el imputado de supuesto soborno compró un cheque de administración del Banco de Reservas por valor de RD$1,100,300 a nombre del beneficiario De la Cruz Rodríguez e hizo un retiro de cuenta de ahorros por valor de RD$187,000.

En la misma fecha, y según un recibo emitido por la APAP, hay un comprobante de ingreso a nombre Valerio Alcántara por un monto de RD$184,845.82, un recibo de depósito de RD$500, y un comprobante de ingreso de RD$21,000, entre otras transacciones.

El 22 de enero del 2026 en curso, Valdez Alcántara obtuvo su certificado de título correspondiente a la unidad funcional P3A3 en el residencial Perla Sofía IV, adquirido, según documentos, mediante un contrato de venta y préstamo hipotecario entre la APAP, Emmanuel de la Cruz Rodríguez y él.

Por concepto de impuestos de transferencia de dicho inmueble se pagó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una transferencia inmobiliaria por monto de contrato de RD$6 millones, según recibo por la institución el 23 de diciembre del 2025.