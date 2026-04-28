Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La historia de los puentes sobre el río Ozama es también la historia de la capital dominicana.

El primero fue inaugurado el 28 de abril de 1878 bajo el gobierno de Ulises Heureaux, construido en hierro y madera por el ingeniero Howard Crosby. En sus inicios, incluso había que pagar para cruzarlo, pero fue arrasado por una corriente de agua. Años después se levantó un puente levadizo, que terminó destruido por el ciclón San Zenón en 1930.

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo reconstruyó el puente en 1933, destacando que se había hecho con fondos nacionales. Posteriormente, en el marco del 25 aniversario de su régimen, inauguró el puente Duarte, considerado su obra cumbre y que se convirtió en el principal acceso entre la ciudad colonial y la zona oriental.

Del ayer al hoy: la historia del puente sobre el Ozama que sigue marcando a Santo Domingo

Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer se amplió la red de puentes sobre el Ozama. En 1969 se inauguró el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el “puente de la diecisiete”, y en 1976 el puente Ramón Matías Mella, popularmente llamado “puente de las bicicletas” por su estrechez. Balaguer también reparó el puente Duarte, dañado en los combates de la Revolución de Abril de 1965, y en su retorno al poder en 1986 levantó el puente mellizo al Mella, ampliando la capacidad vial.

El rio Ozama está altamente contaminado.

Ya en el siglo XXI, el presidente Leonel Fernández impulsó la construcción del puente Profesor Juan Bosch, el más grande y moderno del país. La obra fue concluida e inaugurada por Hipólito Mejía, consolidando la red de puentes sobre el Ozama como eje vital de la movilidad capitalina.