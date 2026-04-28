Tornado derriba árboles y postes del tendido eléctrico en la carretera Cotuí–Fantino

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Sánchez Ramírez.- Fuertes vientos derribaron árboles, cruza calles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico en un tramo de la carretera que intercomunica las poblaciones de Cotuí, Villa La Mata y Fantino.

Los daños provocados por las condiciones climatológicas bloquearon durante varias horas el tránsito vehicular hacia La Vega y San Francisco de Macorís.

Largos taponamientos de vehículos se originaron por la caída de árboles y postes de las redes eléctricas sobre el pavimento de la vía que enlaza a Sánchez Ramírez con poblaciones vecinas.

Brigadas de Edenorte, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil acudieron a las zonas críticas, donde realizaban labores de emergencia para restablecer el suministro de energía eléctrica y normalizar el flujo vehicular.

También derribó árboles.

La gobernadora civil, Cristiana Rodríguez, se mantenía la noche de este lunes supervisando los trabajos del personal de las instituciones de emergencia.

Indicó que el suministro eléctrico será restablecido gradualmente en las poblaciones y comunidades de Villa La Mata, Angelina, Cotuí y Fantino.

Pasadas las ocho de la noche, no se habían reportado daños humanos; en tanto que varias vallas publicitarias y cruza calles fueron derribados por la intensidad del inesperado tornado registrado al caer la tarde en Sánchez Ramírez.